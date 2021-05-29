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"Викинь пояс у відро для сміття": батько Тайсона Ф'юрі дав пораду синові

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 12:08
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Джон Ф'юрі впевнений, що Тайсону слід відмовитися від чемпіонського пояса WBC і провести бій за три титули з Ентоні Джошуа
Сімейство Ф'юрі: зліва від Тайсона - дядько і тренер Пітер, справа - батько
Сімейство Ф'юрі: зліва від Тайсона - дядько і тренер Пітер, справа - батько / Фото: AFP

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, просить сина відмовитися від бою з Деонтеєм Уайлдером. Третій поєдинок між боксерами ні до чого. Треба битися з Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій з Уайлдером і пообіцяв його розтрощити в першому раунді.

"З фінансової сторони бій з Уайлдером – це помилка. Можна звинувачувати його команду, чи не так? Ніхто інший не винен в цьому. Всі рішення, які приймаються поспішно, нікуди не годяться, а це було поспішне рішення. Він повинен був битися з Джошуа і я хочу, щоб він бився з Джошуа. Мені не цікавий Деонтей Уайлдер. Так чому він повинен проводити бій з Деонтеєм Уайлдером?

Під час телефонної розмови я Тайсону сказав: "Викинь пояс у відро для сміття. Нехай Уайлдер його отримає. Вернись і проведи бій з Джошуа, як було заплановано спочатку". Але хто я такий? На жаль, я ніхто" , – цитує Джона Ф'юрі fightnews.info.

В тренді

Раніше ми повідомляли, що бій Ф'юрі і Уайлдера пройде в Неваді на футбольному стадіоні в присутності глядачів.

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