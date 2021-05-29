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"Выбрось пояс в мусорное ведро": отец Тайсона Фьюри дал совет сыну

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 мая, 12:08
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Джон Фьюри уверен, что Тайсону следует отказаться от чемпионского пояса WBC и провести бой за три титула с Энтони Джошуа
Семейство Фьюри: слева от Тайсона - дядя и тренер Питер, справа - отец
Семейство Фьюри: слева от Тайсона - дядя и тренер Питер, справа - отец / Фото: AFP

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, просит сына отказаться от боя с Деонтеем Уайлдером. Третий поединок между боксерами ни к чему. Надо драться с Энтони Джошуа. Напомним, что Фьюри уже подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде.

"С финансовой стороны бой с Уайлдером – это ошибка. Можно винить его команду, не так ли? Никто другой не виноват в этом. Все решения, которые принимаются поспешно, никуда не годятся, а это было поспешное решение. Он должен был драться с Джошуа и я хочу, чтобы он дрался с Джошуа. Мне не интересен Деонтей Уайлдер. Так почему он должен проводить бой с Деонтеем Уайлдером?

Во время телефонного разговора я Тайсону сказал: "Выбрось пояс в мусорное ведро. Пусть Уайлдер его получит. Вернись и проведи бой с Джошуа, как было запланировано изначально". Но кто я такой? К сожалению, я никто", – цитирует Джона Фьюри fightnews.info.

В тренде

Ранее мы сообщали, что бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Неваде на футбольном стадионе в присутствии зрителей.

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