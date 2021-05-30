Таким хуком и голову отбить можно! Жесткий нокаут в Вегасе

Азинга Фузиле из ЮАР неожиданно одолел британца Мартина Джозефа Уорда и стал официальным претендентом на вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF

Фузиле уничтожил в ринге Уорда / Фото: Getty Images

Один из самых ярких боксерских нокаутов уикенда состоялся в Лас-Вегасе, где Азинга Фузиле из ЮАР в седьмом раунде вырубил британца Мартина Джозефа Уорда. Притом что фаворитом поединка у аналитиков считался Уорд.

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Уже в четвертом раунде африканец по прозвищу "Golden Boy" отправил Уорда в нокдаун. Позже британец травмировал ногу и стал, в буквальном смысле, мальчиком для битья для Фузиле.

Наконец, в седьмом раунде Фузиле встретил Уорда жестким правым хуком в голову, после которого британец, хватаясь за канаты, едва смог встать с коленей. Однако угол Уорда, лицо которого истекало кровью, выбросил белый флаг, решив не рисковать здоровьем спортсмена.

Благодаря победе над Уордом Фузиле стал обязательным претендентом на вакантный титул IBF. В бою за этот пояс африканец встретится с победителем поединка между россиянином Шавкатом Рахимовым и японцем Кеничи Огавой, которые подерутся 17 июля.

Напомним, там же, в Лас-Вегасе, непобедимый Хейни сокрушил бывшего соперника Ломаченко Линареса и бросил вызов Лопесу.