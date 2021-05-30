Кадыров пообещал уйти в отставку, если его скандальный сын-боксер проиграет блогеру

Впрочем, оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов отказывается драться с Кадыровым-младшим, заявляя, что этому семейству сначала надо "сразиться с лишним весом"

Кадыров вызвал Абдурахманова на бой со своим сыном / Фото: YouTube

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал покинуть свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в драке его 13-летнего сына Адама.

Во время записи влога о сборе клубники Кадыров припомнил, что Абдурахманов как-то назвал его сына "мешком".

"Ты не побоялся бы с ним подраться?" – спросил во время эфира Кадыров сына

"Клянусь Господом, не побоялся бы", – ответил Адам

На что Кадыров заявил, что "вызов брошен" и пообещал покинуть свой пост – в случае поражения сына.

Вскоре Абдурахманов записал видеоответ, заявив, что семейству Кадыровых сначала надо "сразиться со своим лишним весом".

"Единственное состязание, в котором вы можете меня победить – поедание котлет", – добавил блогер

Отметим, что Абдурахманов в 2015-м вынужденно покинул Россию из-за конфликта с племянником Кадырова Исламом. В Чечне ему была объявлена кровная месть.

Что касается сына Кадарова Адама, то он известен сомнительными успехами в боксе. Например, недавно Кадырову-младшему подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник.

Позже нашлось видео еще постановочного боя сына Кадырова: соперник даже не сопротивлялся.