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Скандальный бой сына Кадырова: Адам готов дать реванш и предлагает делать ставки

23 апреля, 00:49

Елена Павлова Елена Павлова

Сын главы Чечни рассказал о своем плане на поединок против Аслана Биттирова и тоже не доволен, что рефери остановил противостояние досрочно

Адам Кадыров

Адам Кадыров / Фото: Instagram

На днях стало известно, что сыну Кадырова подарили победу в бою, когда увидели, что его избивает соперник. Обсуждения скандального поединка не прекращаются до сих пор, что, видимо, задело 13-летнего Адама Кадырова. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что готов дать реванш Аслану Биттирову.

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"Я хотел присмотреться в первом и втором раунде, а в третьем – атаковать, но они остановили. Я не доволен этим", — цитирует Адама Кадырова русская служба BBC

Юный боксер сказал, что готов повторно выступить против Аслана Биттирова: "Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу".

Напомним, Кадыров-младший дрался с Биттировым на турнире "Время Легенд 6". Во втором раунде боксеры устроили эффектный размен ударами. Аслан стал все чаще попадать по своему сопернику, однако рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчет Биттирову. А вскоре и секунданты юного боксера выбросили белое полотенце, а Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом.

Ранее мы писали, что польский боец продержался в клетке UFC всего две минуты.

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Чечня сын бокс боксер реванш Рамзан Кадыров
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