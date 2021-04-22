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Украинка – вторая перчатка мира! Как выглядит 19-летняя боксерша в жизни

22 апреля, 23:33

Елена Павлова Елена Павлова

Киевлянка Кристина Лакийчук выиграла серебро молодежного чемпионата мира в Польше, уступив в финале в равном бою. И имеет уже свою маленькую армию поклонников

Украинка Кристина Лакийчук завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате мира по боксу, который проходит в польском Кельце. Ранее боксер назвал украинцев злыми и завистливыми.

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Кристина добралась до финала мирового первенства в весе до 54 кг, где встретилась с представительницей Узбекистана Нигиной Уктамовой. Поединок получился очень ровным, однако судьи отдали победу Уктамовой. Однако результат киевлянки все равно дорогого стоит, ведь это – единственная медаль наших девушек в Кельце.

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Лакийчук начала заниматься боксом уже в 13 лет, однако оказалось, что у девушки настоящий талант. И вскоре она начала побеждать на различных украинских соревнованиях. В 2016-м Кристина выиграла первый международный турнир – в Словакии. И становилась чемпионкой Украины с 2016-го по 2019 год.

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У Кристины уже более 20 тысяч подписчиков в Instagram. И, судя по всему, это не предел, ведь вице-чемпионка мира еще и красивая девушка.

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Ранее мы писали, что украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессии.

Смотрите, как тренируется Кристина

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