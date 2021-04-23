Скандальний бій сина Кадирова: Адам готовий дати реванш і пропонує робити ставки

Син глави Чечні розповів про свій план на поєдинок проти Аслана Біттірова і теж не задоволений, що рефері зупинив протистояння достроково

Адам Кадиров / Фото: Instagram

Днями стало відомо, що синові Кадирова подарували перемогу в бою, коли побачили, що його б'є суперник. Обговорення скандального поєдинку не припиняються досі, що, мабуть, зачепило 13-річного Адама Кадирова. Син глави Чечні Рамзана Кадирова заявив, що готовий дати реванш Аслану Біттірову.

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"Я хотів придивитися в першому і другому раунді, а в третьому – атакувати, але вони зупинили. Я не задоволений цим", – цитує Адама Кадирова російська служба BBC

Юний боксер сказав, що готовий повторно виступити проти Аслана Біттірова: "Хто сумнівається – робіть ставки, я вам покажу".

Нагадаємо, Кадиров-молодший бився з Біттіровим на турнірі "Час Легенд 6". У другому раунді боксери влаштували ефектний розмін ударами. Аслан став все частіше потрапляти по своєму суперникові, однак рефері несподівано зупинив бій і почав 10-секундний відлік Біттірову. А незабаром і секунданти юного боксера викинули білий рушник, а Кадирову присудили спірну перемогу технічним нокаутом.

Раніше ми писали, що польський боєць протримався в клітці UFC всього дві хвилини.

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