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Українка – друга рукавичка світу! Як виглядає 19-річна боксерка в життя

22 квітня, 23:33

Олена Павлова Олена Павлова

Киянка Христина Лакійчук виграла срібло молодіжного чемпіонату світу в Польщі, поступившись у фіналі в рівному бою. І має вже свою маленьку армію шанувальників

Українка Христина Лакійчук завоювала срібну медаль на молодіжному чемпіонаті світу з боксу, який проходить в польському Кельце. Раніше боксер назвав українців злими і заздрісними.

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Христина дісталася до фіналу світової першості у вазі до 54 кг, де зустрілася з представницею Узбекистану Нігіною Уктамовою. Поєдинок вийшов дуже рівним, проте судді віддали перемогу Уктамовій. Однак результат киянки все одно дорого коштує, адже це – єдина медаль наших дівчат в Кельце.

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Лакійчук почала займатися боксом вже у 13 років, однак виявилося, що у дівчини справжній талант. І незабаром вона почала перемагати на різних українських змаганнях. У 2016-му Христина виграла перший міжнародний турнір – в Словаччині. І ставала чемпіонкою України з 2016-го по 2019 рік.

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У Христини вже більше 20 тисяч підписників в Instagram. І, судячи з усього, це не межа, адже віце-чемпіонка світу ще й красива дівчина.

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Раніше ми писали, що українська боксерка оголилася заради спокусливої фотосесії.

Дивіться, як тренується Христина

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