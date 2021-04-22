Українка – друга рукавичка світу! Як виглядає 19-річна боксерка в життя

Киянка Христина Лакійчук виграла срібло молодіжного чемпіонату світу в Польщі, поступившись у фіналі в рівному бою. І має вже свою маленьку армію шанувальників

Українка Христина Лакійчук завоювала срібну медаль на молодіжному чемпіонаті світу з боксу, який проходить в польському Кельце. Раніше боксер назвав українців злими і заздрісними.

Реклама

Христина дісталася до фіналу світової першості у вазі до 54 кг, де зустрілася з представницею Узбекистану Нігіною Уктамовою. Поєдинок вийшов дуже рівним, проте судді віддали перемогу Уктамовій. Однак результат киянки все одно дорого коштує, адже це – єдина медаль наших дівчат в Кельце.

Реклама

Лакійчук почала займатися боксом вже у 13 років, однак виявилося, що у дівчини справжній талант. І незабаром вона почала перемагати на різних українських змаганнях. У 2016-му Христина виграла перший міжнародний турнір – в Словаччині. І ставала чемпіонкою України з 2016-го по 2019 рік.

В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Реклама

У Христини вже більше 20 тисяч підписників в Instagram. І, судячи з усього, це не межа, адже віце-чемпіонка світу ще й красива дівчина.

Реклама

Раніше ми писали, що українська боксерка оголилася заради спокусливої фотосесії.

Дивіться, як тренується Христина

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама