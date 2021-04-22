Українка – друга рукавичка світу! Як виглядає 19-річна боксерка в життя

Українка Христина Лакійчук завоювала срібну медаль на молодіжному чемпіонаті світу з боксу, який проходить в польському Кельце. Раніше боксер назвав українців злими і заздрісними.
Христина дісталася до фіналу світової першості у вазі до 54 кг, де зустрілася з представницею Узбекистану Нігіною Уктамовою. Поєдинок вийшов дуже рівним, проте судді віддали перемогу Уктамовій. Однак результат киянки все одно дорого коштує, адже це – єдина медаль наших дівчат в Кельце.
Лакійчук почала займатися боксом вже у 13 років, однак виявилося, що у дівчини справжній талант. І незабаром вона почала перемагати на різних українських змаганнях. У 2016-му Христина виграла перший міжнародний турнір – в Словаччині. І ставала чемпіонкою України з 2016-го по 2019 рік.
У Христини вже більше 20 тисяч підписників в Instagram. І, судячи з усього, це не межа, адже віце-чемпіонка світу ще й красива дівчина.
Раніше ми писали, що українська боксерка оголилася заради спокусливої фотосесії.
Дивіться, як тренується Христина
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