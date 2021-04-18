Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник: відео

13-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам залишається непереможеним в боксі. Однак в Мережу потрапило відео з його виступу на турнірі "Час Легенд 6", якае продемонструвало, яким чином Кадиров-молодший одержує свої перемоги.
В рамках турніру Адам зустрічався з Асланом Біттіровим. У другому раунді боксери влаштували ефектний розмін ударами. Біттіров став все частіше потрапляти по своєму суперникові, однак бій несподівано перервав рефері, який зафіксував... нокдаун Аслана.
Поки суддя відраховував до 10 з кута Біттірова вилетів білий рушник, який сигналізував про те, що команда знімається з бою.
Після зустрічі ведучий оголосив, що бій був зупинений на 50-й секунді другого раунду з огляду на відмову синього кута від продовження поєдинку, тому перемогу технічним нокаутом присудили Адаму Кадирову.
Дивіться інші нокаути:
- Душив до втрати свідомості. Польський боєць протримався в клітці UFC всього дві хвилини
- Жорстока рубка в жіночому MMA і нокаут у першому раунді: дивіться відео
- Двометрового бійця вирубили за 90 секунд: дивіться, як падало "Опудало"
- Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMA
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк