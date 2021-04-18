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Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник: відео

18 квітня, 20:51

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Суперника сина Кадирова засудили на дитячому турнірі, коли він почав вигравати бій. Судді зафіксували нокдаун, якого не було, а самому Кадирову-молодшому присудили перемогу

13-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам залишається непереможеним в боксі. Однак в Мережу потрапило відео з його виступу на турнірі "Час Легенд 6", якае продемонструвало, яким чином Кадиров-молодший одержує свої перемоги.

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В рамках турніру Адам зустрічався з Асланом Біттіровим. У другому раунді боксери влаштували ефектний розмін ударами. Біттіров став все частіше потрапляти по своєму суперникові, однак бій несподівано перервав рефері, який зафіксував... нокдаун Аслана.

Поки суддя відраховував до 10 з кута Біттірова вилетів білий рушник, який сигналізував про те, що команда знімається з бою.

Після зустрічі ведучий оголосив, що бій був зупинений на 50-й секунді другого раунду з огляду на відмову синього кута від продовження поєдинку, тому перемогу технічним нокаутом присудили Адаму Кадирову.

Дивіться інші нокаути:

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бокс боксер Рамзан Кадиров

Джерело: Сегодня|Спорт

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