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Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видео

18 апреля, 20:51

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Соперника сына Кадырова засудили на детском турнире, когда он начал выигрывать бой. Судьи зафиксировали нокдаун, которого не было, а самому Кадырову-младшему присудили победу

13-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам остается непобежденным в боксе. Однако в Сеть попало видео с его выступления на турнире "Время Легенд 6", продемонстрировавшее, каким образом Кадыров-младший одерживает свои победы.

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В рамках турнира Адам встречался с Асланом Биттировым. Во втором раунде боксеры устроили эффектный размен ударами. Биттиров стал все чаще попадать по своему сопернику, однако бой неожиданно прервал рефери, зафиксировавший… нокдаун Аслана.

Пока судья отсчитывал до 10 из угла Биттирова вылетело белое полотенце, сигнализировавшее о том, что команда снимается с боя.

После встречи ведущий объявил, что бой был остановлен на 50-й секунде второго раунда ввиду отказа синего угла от продолжения поединка, поэтому победу техническим нокаутом присудили Адаму Кадырову.

Смотрите другие нокауты:

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бокс боксер Рамзан Кадыров

Источник: Сегодня|Спорт

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