Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видео

13-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам остается непобежденным в боксе. Однако в Сеть попало видео с его выступления на турнире "Время Легенд 6", продемонстрировавшее, каким образом Кадыров-младший одерживает свои победы.
В рамках турнира Адам встречался с Асланом Биттировым. Во втором раунде боксеры устроили эффектный размен ударами. Биттиров стал все чаще попадать по своему сопернику, однако бой неожиданно прервал рефери, зафиксировавший… нокдаун Аслана.
Пока судья отсчитывал до 10 из угла Биттирова вылетело белое полотенце, сигнализировавшее о том, что команда снимается с боя.
После встречи ведущий объявил, что бой был остановлен на 50-й секунде второго раунда ввиду отказа синего угла от продолжения поединка, поэтому победу техническим нокаутом присудили Адаму Кадырову.
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