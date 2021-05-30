Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Смертельний спалах: легендарний боєць повернувся у 38 років і закінчив бій в 4 раунді

Олена Павлова Олена Павлова
30 травня, 09:12
Копіювати лінк
Філіппінець Ноніто Донейр вийшов в ринг вперше з листопада 2019 року, нокаутував француза Нордіна Убаалі і відібрав у нього пояс WBC у найлегшій вазі
Ноніто Донейр повернув собі титул
Ноніто Донейр повернув собі титул / Фото: WBC

У Каліфорнії колишній чемпіон світу в чотирьох категоріях філіппінець Ноніто Донейр нокаутував француза Нордіна Убаалі і відібрав у нього пояс WBC у найлегшій вазі. Раніше непереможний Хейні розтрощив колишнього суперника Ломаченка.

Читайте також: Ненудний гороскоп на 30 травня: Козерогам потрібен ризик і йога, а Раку – пристрасть і велосипед

38-річний Донейр вже в третьому раунді двічі відправив суперника в нокдаун. Причому вдруге після хука Ноніто він впав обличчям в підлогу, рефері вже збирався зупинити бій, але француза врятував гонг про закінчення раунду. Хоча Убаалі в цей момент встав похитуючись і насилу міркував.

Однак уже в 4-й трихвилинці легендарний філіппінець холоднокровно завершив розпочате, Нордін знову опинився в нокдауні, і поєдинок був зупинений.

Ноніто на прізвисько "Філіппінський спалах" не виходив в ринг з листопада 2019 року, коли програв одноголосним рішенням суддів об'єднавчий фінал Суперсеріі в найлегшій вазі з японцем Наоя Іноуе.

Тим часом, Ломаченко показав, як буде бити японця, і засвітився в халаті.

Вихрист – П'ятек. Нокаут від українця Відео: Instagram
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти