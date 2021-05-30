Смертельний спалах: легендарний боєць повернувся у 38 років і закінчив бій в 4 раунді

Філіппінець Ноніто Донейр вийшов в ринг вперше з листопада 2019 року, нокаутував француза Нордіна Убаалі і відібрав у нього пояс WBC у найлегшій вазі

Ноніто Донейр повернув собі титул / Фото: WBC

У Каліфорнії колишній чемпіон світу в чотирьох категоріях філіппінець Ноніто Донейр нокаутував француза Нордіна Убаалі і відібрав у нього пояс WBC у найлегшій вазі. Раніше непереможний Хейні розтрощив колишнього суперника Ломаченка.

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38-річний Донейр вже в третьому раунді двічі відправив суперника в нокдаун. Причому вдруге після хука Ноніто він впав обличчям в підлогу, рефері вже збирався зупинити бій, але француза врятував гонг про закінчення раунду. Хоча Убаалі в цей момент встав похитуючись і насилу міркував.

Однак уже в 4-й трихвилинці легендарний філіппінець холоднокровно завершив розпочате, Нордін знову опинився в нокдауні, і поєдинок був зупинений.

Ноніто на прізвисько "Філіппінський спалах" не виходив в ринг з листопада 2019 року, коли програв одноголосним рішенням суддів об'єднавчий фінал Суперсеріі в найлегшій вазі з японцем Наоя Іноуе.

Тим часом, Ломаченко показав, як буде бити японця, і засвітився в халаті.