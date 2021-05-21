Слинка потекла! Апетитне фото з дружиною Тайсона Ф'юрі

Вагітну дружину знаменитого британського боксера потягнуло на солодке, і вона вирушила прямісінько до Цукрової фабрики в Маямі – поглинати морозиво

Дружина Тайсона Ф'юрі Періс / Фото: Instagram

Поки Тайсон Ф'юрі виріщує, битися йому з Деонтеєм Вайлдером або відкупитися від нього і провести бій з Ентоні Джошуа, дружина "Циганського короля" Періс навідалася до Цукрової фабрики в Маямі.

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Періс Ф'юрі, яка народила Тайсону п'ятьох дітей і нині вагітна шостою дитиною, потягнуло на солоденьке.

І красуня-блондинка не зуміла відмовити собі в задоволенні скуштувати гігантське морозиво.

"За гроші щастя не купиш, але за них можна купити морозиво. А це, вважай, одне і те ж", – написала Періс Ф'юрі у себе в Instagram

Нагадаємо, цими днями Тайсон Ф'юрі проводить збір в Маямі. Спершу його дружини Періс не було поруч, вона перебувала з дітьми в Британії. Однак прилетіла до Каліфорнії після того, як в ЗМІ з'явилися фото Тайсона в оточенні американських красунь, одна з яких змащувала тіло боксера сонцезахисним кремом.

Тайсон Ф'юрі / Фото: The Sun