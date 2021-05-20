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Лясну тебе по лисині: Ф'юрі запропонував Джошуа бій на голих кулаках і ставку в 20 мільйонів

Олена Павлова Олена Павлова
20 травня, 20:39
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Тайсон Ф'юрі образився на Ентоні Джошуа через шахрая і хоче розібратися з чемпіоном світу за трьома основними версіями вже на цих вихідних, але отримав жорстку відповідь
Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Після того, як арбітражний суддя скасував супербій Ф'юрі – Джошуаі зобов'язав Тайсона провести 3-й бій з американцем Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня, між британськими чемпіонами не вщухають розборки у соціальних мережах. Варто було Ентоні Джошуа назвати Ф'юрі шахраєм, як Циганський король не витримав і запропонував бій на голих кулаках.

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"У тебе ще більше лайна, ніж в Едді, несеш абсолютне лайно. Вся ваша команда знала, що у мене тривав арбітраж, це було не в моїй владі. Але я скажу тобі, якщо я шахрай, то давай поб'ємося на цих вихідних на голих кулаках, поки один не здасться? І давай кожен поставить 20 мільйонів", – написав Ф'юрі в Twitter

Тайсон Ф'юрі vs Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі vs Ентоні Джошуа / Фото: Talksport

Відповідь Джошуа на своїй сторінці в Twitter не змусив себе довго чекати:

"Якщо був арбітраж, навіщо оголошувати світу, що ми проводимо бій. Контракт на бій був підписаний. За титул абсолютного чемпіона. Бійка на голих кулаках? Ти хороший малюк, але не грай зі мною, Люк. Я шлепну тебе по лисині, ти нічого не зробиш. Втрачена людина"

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив, що його об'єднувальний поєдинок з Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпняв Саудівській Аравії.

А ми повідомляли, що для бою Усика з Джошуа вже знайшли дату.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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