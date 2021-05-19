В рукавичці було яйце, а у траві – змії! 26 виправдань Уайлдера після нокауту від Ф'юрі

Суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок з Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня. І діючий чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі у ту ж мить згадав, як виправдовувався колишній володар поясу Уайлдер після нокауту в лютому 2020 року.
Тайсон навіть склав жартівливий список відмазок Деонтея. Набралося аж 26 пунктів:
- Костюм був занадто важкий.
- В рукавичках Ф'юрі щось було.
- У мене були слабкі ноги.
- В мою воду щось підсипали.
- У рукавичок Ф'юрі не було набивки.
- У мене була операція на біцепсі.
- Я був як зомбі.
- Тренер зрадив мене.
- Були складнощі в тренувальному таборі.
- У мене була аутопсія.
- Я зломав руку.
- Бій занадто рано зупинили.
- Це вина Андре Діррелла.
- Рефері погано впорався з роботою.
- У траві були змії.
- На голові була вм'ятина.
- В рукавичці було яйце.
- Ф'юрі змастив себе маслом.
- Ріки Хаттон потягнув рукавичку вниз.
- Я пошкодив біцепс.
- Я зломав руку.
- Кулак Ф'юрі не був у рукавичці.
- Ф'юрі використовував допінг.
- Ф'юрі застосував магію вуду.
- Я застудився.
- Мою їжу отруїли.
Кумедний пост Ф'юрі розмістив у своєму Twitter і прикріпив до тексту фото Деонтея, який плаче.
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