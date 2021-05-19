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В рукавичці було яйце, а у траві – змії! 26 виправдань Уайлдера після нокауту від Ф'юрі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 травня, 17:59
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Рік тому Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера і відібрав чемпіонський пояс за версією WBC, напередодні реваншу британець вирішив потролити американця
Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу
Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок з Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня. І діючий чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі у ту ж мить згадав, як виправдовувався колишній володар поясу Уайлдер після нокауту в лютому 2020 року.

Тайсон навіть склав жартівливий список відмазок Деонтея. Набралося аж 26 пунктів:

  1. Костюм був занадто важкий.
  2. В рукавичках Ф'юрі щось було.
  3. У мене були слабкі ноги.
  4. В мою воду щось підсипали.
  5. У рукавичок Ф'юрі не було набивки.
  6. У мене була операція на біцепсі.
  7. Я був як зомбі.
  8. Тренер зрадив мене.
  9. Були складнощі в тренувальному таборі.
  10. У мене була аутопсія.
  11. Я зломав руку.
  12. Бій занадто рано зупинили.
  13. Це вина Андре Діррелла.
  14. Рефері погано впорався з роботою.
  15. У траві були змії.
  16. На голові була вм'ятина.
  17. В рукавичці було яйце.
  18. Ф'юрі змастив себе маслом.
  19. Ріки Хаттон потягнув рукавичку вниз.
  20. Я пошкодив біцепс.
  21. Я зломав руку.
  22. Кулак Ф'юрі не був у рукавичці.
  23. Ф'юрі використовував допінг.
  24. Ф'юрі застосував магію вуду.
  25. Я застудився.
  26. Мою їжу отруїли.

Кумедний пост Ф'юрі розмістив у своєму Twitter і прикріпив до тексту фото Деонтея, який плаче.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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