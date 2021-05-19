В рукавичці було яйце, а у траві – змії! 26 виправдань Уайлдера після нокауту від Ф'юрі

Рік тому Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера і відібрав чемпіонський пояс за версією WBC, напередодні реваншу британець вирішив потролити американця

Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок з Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня. І діючий чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі у ту ж мить згадав, як виправдовувався колишній володар поясу Уайлдер після нокауту в лютому 2020 року.

Тайсон навіть склав жартівливий список відмазок Деонтея. Набралося аж 26 пунктів:

Костюм був занадто важкий. В рукавичках Ф'юрі щось було. У мене були слабкі ноги. В мою воду щось підсипали. У рукавичок Ф'юрі не було набивки. У мене була операція на біцепсі. Я був як зомбі. Тренер зрадив мене. Були складнощі в тренувальному таборі. У мене була аутопсія. Я зломав руку. Бій занадто рано зупинили. Це вина Андре Діррелла. Рефері погано впорався з роботою. У траві були змії. На голові була вм'ятина. В рукавичці було яйце. Ф'юрі змастив себе маслом. Ріки Хаттон потягнув рукавичку вниз. Я пошкодив біцепс. Я зломав руку. Кулак Ф'юрі не був у рукавичці. Ф'юрі використовував допінг. Ф'юрі застосував магію вуду. Я застудився. Мою їжу отруїли.

Кумедний пост Ф'юрі розмістив у своєму Twitter і прикріпив до тексту фото Деонтея, який плаче.

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