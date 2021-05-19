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Провалю йому череп! Ф'юрі вже переключився на Вайлдера

Олег Люлька Олег Люлька
19 травня, 10:20
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"Циганський король" Тайсон Ф'юрі не має наміру відкуповуватися від американського "Бомбардувальника" Деонтея Вайлдера за допомогою 20 мільйонів доларів – буде їхня бійка №3
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі, який ще кілька днів тому заявляв про бій з Ентоні Джошуа 14 серпня як про доконаний факт, вже переключився на Деонтея Вайлдера.

Причиною стало рішення арбітражного судді, який зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з Вайлдером до 15 вересня.

Правда, промоутер Ф'юрі Френк Воррен спробував відкупитися від Вайлдера, заявивши, що той може отримати 20 мільйонів доларів, якщо відійде в бік і не заважатиме поєдинку Ф'юрі – Джошуа.

Але цей сценарій не сподобався вже самому Ф'юрі.

"Що за жарти... Вайлдер запросив $ 20 млн. Схоже, мені знову доведеться проломити йому череп!" – написав Ф'юрі в сторіз свого Instagram

Відзначимо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер завершився внічию. А в лютому 2020 року британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера

Додамо, що зрив поєдинку Ф'юрі з Джошуа відкриває дорогу для бою останнього проти українця Олександра Усика. Усик і Джошуа можуть побитися 21 або 28 серпня.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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