Скандальний екс-українець зробив прогнози на поєдинки Усика та Ломаченка

Але з однією умовою – Ей-Джею необхідно змінити тренера. Саме в цьому причина поразки Джошуа у першому поєдинку проти Усика, вважає Кіладзе.
Читайте також: Битиметься на порожніх аренах. Ломаченку дісталося від Українського Пітбуля
"Я думаю що Джошуа переможе Усика у реванші тому, що він потужний.
У першому бою Джошуа здавався наляканим. Він мав неправильний стиль.
Я вважаю що Джошуа необхідно змінити тренера", – спрогнозував Кіладзе.
Далі по темі
А ось у поєдинку Василя Ломаченка проти володаря регулярного титулу WBA Джервонти Девіса переможцем буде українець.
"Я вважаю що Ломаченко переможе. Він швидший і технічніший", – цитує Кіладзе fightnews.info.
Нагадаємо, бій між українським "спадкоємцем братів Кличків" Віктором Вихристом та екс-українцем Яго Кіладзе закінчився грандіозним скандалом.
У поєдинку Вихрист – Кіладзе глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.
Рефері присудив перемогу "спадкоємцю Кличків", за що отримав у щелепу від Кіладзе. Швидше за все, на грузинського боксера чекає тривала дискваліфікація.
Проте Кіладзе вже заявив, що готовий провести реванш із Віктором Вихристом.