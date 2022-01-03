Скандальний екс-українець зробив прогнози на поєдинки Усика та Ломаченка

Грузинський супертяж Яго Кіладзе, який напередодні побив рефері, вважає, що переможцем реваншу Усик – Джошуа буде британський боксер

Яго Кіладзе не вірить у перемогу Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Але з однією умовою – Ей-Джею необхідно змінити тренера. Саме в цьому причина поразки Джошуа у першому поєдинку проти Усика, вважає Кіладзе.

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"Я думаю що Джошуа переможе Усика у реванші тому, що він потужний. У першому бою Джошуа здавався наляканим. Він мав неправильний стиль. Я вважаю що Джошуа необхідно змінити тренера", – спрогнозував Кіладзе.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

А ось у поєдинку Василя Ломаченка проти володаря регулярного титулу WBA Джервонти Девіса переможцем буде українець.

"Я вважаю що Ломаченко переможе. Він швидший і технічніший", – цитує Кіладзе fightnews.info.

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

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Нагадаємо, бій між українським "спадкоємцем братів Кличків" Віктором Вихристом та екс-українцем Яго Кіладзе закінчився грандіозним скандалом.

У поєдинку Вихрист – Кіладзе глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.

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Рефері присудив перемогу "спадкоємцю Кличків", за що отримав у щелепу від Кіладзе. Швидше за все, на грузинського боксера чекає тривала дискваліфікація.

Проте Кіладзе вже заявив, що готовий провести реванш із Віктором Вихристом.