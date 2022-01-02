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Реванш крутіший за бій Усик – Джошуа: Кіладзе пообіцяв розібратися зі спадкоємцем Кличків

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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2 січня, 21:22
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Грузинський супертяж Яго Кіладзе готовий взяти реванш у Віктора Вихриста вже наступного тижня
Кіладзе не згоден із результатом бою проти Вихриста
Кіладзе не згоден із результатом бою проти Вихриста / Фото: Premier Boxing Promotions

Поєдинок між українським "спадкоємцем братів Кличків" Віктором Вихристом та екс-українцем Яго Кіладзе закінчився грандіозним скандалом.

Арбітр зупинив бій після третього нокдауну Яго, за що одержав від гарячого грузина по щелепі. Але цим обурення грузинського супертяжа не обмежилося.

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Кіладзе заявив, що перемогу в нього вкрали і він готовий провести реванш із українцем уже наступного тижня.

"Я почуваюсь добре. У мене сьогодні просто вкрали бій. Я вважаю, що переміг у цьому поєдинку. Бій зупинили надто рано. То був божевільний поєдинок.

Я хочу провести реванш. Я готовий побитися наступного тижня. Якщо реванш відбудеться, то я обіцяю, що він не триватиме довше трьох раундів. Я його нокаутую", – цитує Яго Кіладзе fightnews.info з посиланням на інтерв'ю каналу ESNEWS.

Нагадаємо, що у поєдинку Вихрист – Кіладзе глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.

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Рефері присудив перемогу "спадкоємцю Кличків", за що отримав у щелепу від Кіладзе. Швидше за все, на грузинського боксера чекатиме тривала дискваліфікація.

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