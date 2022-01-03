Скандальный экс-украинец сделал прогнозы на поединки Усика и Ломаченко

Грузинский супертяж Яго Киладзе, накануне избивший рефери, считает, что победителем реванша Усик – Джошуа будет британский боксер

Яго Киладзе не верит в победу Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Но с одним условием – Эй-Джею необходимо сменить тренера. Именно в этом причина поражения Джошуа в первом поединке против Усика, считает Киладзе.

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"Я думаю, что Джошуа победит Усика в реванше, потому что он мощный. В первом бою Джошуа казался напуганным. У него был неправильный стиль. Я считаю, что Джошуа необходимо сменить тренера", – спрогнозировал Киладзе.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

А вот в поединке Василия Ломаченко против обладателя регулярного титула WBA Джервонты Дэвиса победителем будет украинец.

"Я считаю, что Ломаченко победит. Он быстрее и техничнее", – цитирует Киладзе fightnews.info.

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

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Напомним, бой между украинским "наследником братьев Кличко" Виктором Выхристом и экс-украинцем Яго Киладзе закончился грандиозным скандалом.

В поединке Выхрист – Киладзе зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга.

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Рефери присудил победу "наследнику Кличко", за что получил в челюсть от Киладзе. Скорее всего, грузинского боксера ожидает длительная дисквалификация.

Тем не менее Киладзе уже заявил, что готов провести реванш с Виктором Выхристом.