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Битиметься на порожніх аренах. Ломаченку дісталося від Українського Пітбуля

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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2 січня, 22:27
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Чемпіон NABA у ваговій категорії до 55,3 кг Олег Довгун не розуміє вчинку Василя Ломаченка, коли той проігнорував український прапор
Олег Довгун та Василь Ломаченко
Олег Довгун та Василь Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Після перемоги над Річардом Коммі Василь Ломаченко укутався прапором міста Аккермана, не взявши із собою державний символ країни, яку він репрезентує. Такими необдуманими діями Василь розгубить усіх своїх уболівальників, упевнений Олег Довгун.

"Я вважаю, що Ломаченко зробив неправильно. Він боксував у Медісон Сквер Гарден і більшість глядачів там були українці. Які живуть там і прийшли його підтримати. Вони прийшли з прапорами України. Ломаченко мав взяти український прапор.

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Зрозуміло, його ніхто не може змусити це зробити. А тут він узяв аккерманський прапор. Він представляє країну і мав взяти український прапор. Але, гадаю, це має бути в серці. Ти або любиш країну, або ні. А країна його підтримувала.

Ломаченко оскандалився з прапором
Ломаченко оскандалився з прапором / Фото: REUTERS

Може, він спеціально це робить, може це тролінг. Але в цьому нічого хорошого. Багато українських фанатів відходять від нього. Вони його вже не люблять. Він уже не може зібрати Медісон Сквер Гарден, який раніше збирав. Після бою із Коммі вже взагалі не збере нікого. Звичайно, хейтери ходитимуть, але як на улюбленця на нього не ходитимуть", – розповів Довгун в інтерв'ю. YouTube-каналу Два Бокові.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував
Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

Нагадаємо, за ігнорування державного прапора після перемоги над Комі Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чорт!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.

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Василь Ломаченко і Володимир Кличко
Василь Ломаченко і Володимир Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Відмітимо, що Олег Довгун завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кг у листопаді минулого року.

Після цієї перемоги Олег Довгун увійшов до ТОП-15 рейтингу WBA та посів 6-ту позицію. Наступна мета українського боксера – стати чемпіоном світу серед професіоналів за основною версією.

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Олег Довгун виграв пояс WBA NABA у найлегшій вазі
Олег Довгун виграв пояс WBA NABA у найлегшій вазі / Фото: Колаж: Сьогодні

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