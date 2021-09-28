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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Поб'ю Антоху двічі!" Усик про реванш із Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 вересня, 13:31
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Повторний поєдинок Олександра Усика і Ентоні Джошуа має відбутися в лютому-березні. Найвірогідніше, у Великій Британії, але українець не відмовляється від думок про НСК "Олімпійський"
Усик переміг Джошуа
Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

Олександр Усик готується декласувати Ентоні Джошуа і в повторному бою з британцем.

Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.

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"Реванш у нас був прописаний в контракті. Він вже активований стороною Джошуа. Пам'ятаю, коли ми з Олександром ще тільки обговорювали питання реваншу з Джошуа, він не засмутився, а навпаки, зрадів, сказавши: "Поб'ю Антоху двічі ", – заявив Красюк на сьогоднішній прес-конференції у Києві

"У нас є обмеження в часі, коли має відбутися реванш, і дати, озвучені Едді Гірном, лютий-березень, це справді так. У цей період має відбутися реванш", – зазначив Красюк

Усика і Джошуа чекає реванш
Усика і Джошуа чекає реванш / Фото: Reuters

Раніше Усик заявив, що хотів би побитися з Джошуа в Києві, на НСК "Олімпійський".

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У відповідь промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн сказав, що в Києві в цей час буде холодно, і, найвірогідніше, реванш теж прийме Велика Британія.

"Звідки Гірн знає, що в лютому на "Олімпійському" погано битися. Він що, бився в лютому на "Олімпійському"?" – пожартував сьогодні з цього приводу Усик.

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