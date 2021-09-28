"Подивіться на мій фейс! Мене відносило до Маска": обличчя Усика на третю добу після бою

Олександр Усик поділився своїм самопочуттям за кілька днів після того, як у Лондоні виграв у Ентоні Джошуа бій за титул чемпіона світу в суперважах

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

На вівторкову прес-конференцію Олександр Усик, який минулої суботи в Лондоні сенсаційно здолав Ентоні Джошуа, прийшов в окулярах.

За ними українець приховував синці під очима. Але потім зняв окуляри і на питання, як самопочуття, відповів: "Шрам трохи болить. Зовсім трохи. А всередині – все радіє, слава Богу".

"Я пропустив досить відчутні удари. Достатньо подивитися на мій фейс. Розсічення я отримав, зіткнувшись з Джошуа головами, а потім його легенький джеб дорозбив мою брову, і моє око почало заливати кров'ю"

"Чутливі удари в живіт, в підборіддя на якийсь час відправляли мене до Ілона Маска, але я дуже швидко повертався", – зазначив Усик

Реклама

Реклама

Реклама

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа за пояси WBA, IBF, WBO і IBO, які перекочували до українця, відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.