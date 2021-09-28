"Побью Антоху дважды!" Усик о реванше с Джошуа

Повторный поединок Александра Усика и Энтони Джошуа должен состояться в феврале-марте. Скорее всего, в Великобритании, но украинец не отказывается от мыслей об НСК "Олимпийский"

Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

Александр Усик готовится деклассировать Энтони Джошуа и в повторном бою с британцем.

Об этом заявил его промоутер Александр Красюк.

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"Реванш у нас был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Джошуа. Помню, когда мы с Александром еще только обсуждали вопрос реванша с Джошуа, он не огорчился, а наоборот, обрадовался, сказав: "Побью Антоху дважды", – заявил Красюк на сегодняшней пресс-конференции в Киеве

"У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш, и даты, озвученные Эдди Хирном, февраль-март, это действительно так. В этот период должен состояться реванш", – отметил Красюк

Усика и Джошуа ждет реванш / Фото: Reuters

Ранее Усик заявил, что хотел бы подраться с Джошуа в Киеве, на НСК "Олимпийский".

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В ответ промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сказал, что в Киеве в это время будет холодно, и, скорее всего, реванш тоже примет Великобритания.