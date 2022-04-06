Хлопець із тероборони боротиметься за звання абсолюта. Заява Камбососа

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос пообіцяв провести свій наступний бій проти українця Василя Ломаченка

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія Росії проти України поламала всі плани мирного життя. У червні цього року ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко мав вийти на бій із австралійцем Джорджем Камбососом. Але українець вибрав для себе більш важливий бій – проти російських окупантів і тепер за звання абсолюту побореться Девін Хейні.

Проте шанс отримати всі пояси в легкій вазі у Василя залишається. Про це повідомив сам абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.

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"Я знаю простий спосіб, як зберігати свою мотивацію і голод на колишньому рівні – для цього просто треба битися з найкращими. Тому я вийду на бій з Ломаченком відразу ж після Хейні. Я продовжу піднімати планку австралійського боксу.

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook

Хейні?.. Думаю, він трохи дволикий. Намагається грати роль хорошого хлопця, але у глибині душі він дуже хитрий та підступний. Але його проблема в тому, що в іграх розуму йому нема чого протиставити. Як і у рингу він не зможе тягатися зі мною у фізиці. Повірте, я знаю, напевно, деякі факти про нього. Люди скоро дізнаються, що він за птах. Але я не хочу його надто сильно залякати до бою. Він потрібний мені тут, в Австралії, цілим і здоровим. Знаю, що він мріє про звання абсолюта. Але не варто плутати мрії із реальністю. З кожним днем реальність відважуватиме йому все міцніший підсрачники. І вже зовсім скоро він зрозуміє, у що вплутався. Чекаю не дочекаюся бою.

/ Фото: Twitter

Те, що він погодився замінити Ломаченка та поставив підпис під контрактом, це просто фантастика. І ми б'ємося не тільки за мої 4 пояси, а й за його другорядний титул (у Хейні пояс WBC, у Камбососа – WBC Franchise). І я додам його пояс до своєї колекції", – цитує Камбососа vringe.com.

Камбосос VS Хейні. Ломаченко чекає на переможця / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter George Kambosos Jr

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Нагадаємо, 5 червня у австралійському Мельбурні відбудеться бій між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні. Український боксер Василь Ломаченко залишає за собою право претендента і зможе після закінчення війни вийти на бій проти переможця пари Камбосос – Хейні.

Таким чином, Лома отримає шанс завоювати відразу 5 поясів у легкій вазі.