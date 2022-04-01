Початок літа буде спекотним. Суперник Ломаченка знайшов заміну українцеві

Джордж Камбосос оголосив, що битиметься проти Девіна Хейні в червні в Австралії

Камбосос VS Хейні. Ломаченко чекає на переможця / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter George Kambosos Jr

Раніше стало відомо, що головний претендент на бій проти Джорджа Камбососа – українець Василь Ломаченко відмовився залишати Україну під час війни. Тепер абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі офіційно заявив про нового суперника. За чемпіонські пояси проти австралійця битиметься Девін Хейні.

Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

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Про це епатажний Камбосос поділився на своїй сторінці у Twitter. Дата бою – 5 червня, місце проведення – Мельбурн, Австралія.

Український боксер Василь Ломаченко залишає за собою право претендента і зможе після завершення війни вийти на бій проти переможця пари Камбосос – Хейні.

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