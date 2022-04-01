Начало лета будет жарким. Соперник Ломаченко нашел замену украинцу

Джордж Камбосос объявил, что сразится против Девина Хейни в июне в Австралии

Камбосос VS Хэйни. Ломаченко ждет победителя / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter George Kambosos Jr

Ранее стало известно, что главный претендент на бой против Джорджа Камбососа украинец Василий Ломаченко отказался покидать Украину во время войны. Теперь абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе официально заявил о новом сопернике. За чемпионские пояса против австралийца поборется Девин Хейни.

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Об этом эпатажный Камбосос поделился на своей странице в Twitter. Дата боя – 5 июня, место проведения – Мельбурн, Австралия.

Украинский боксер Василий Ломаченко оставляет за собой право претендента, и сможет после окончания войны выйти на бой против победителя пары Камбосос – Хейни.

Читайте также: Александр Усик заявил, что собирается вернуться в Украину. Это состоится после проведения боя-реванша с Энтони Джошуа, к которому украинский чемпион уже начал подготовку в Праге.