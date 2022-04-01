Олександр Усик повернеться захищати Україну

Український боксер розпочав підготовку до бою, але зосереджений виключно на допомозі Україні

Усик повернеться в Україну після бою / Фото: Колаж: Сьогодні

Український чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі розпочав активну фазу підготовки в Чехії до наступного бою, де встигає проводити майстер-класи для місцевих боксерів. Усі вже чекають матчу-реваншу Усика з Ентоні Джошуа, а можливі гонорари від арабських шейхів б'ють усі рекорди.

Олександр Усик не боїться ділитися своїми секретами / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тільки ось сам Олександр Усик найменше думає про титули та захмарні суми. Він зосереджений на допомозі Україні, куди й збирається направити отримані кошти з майбутнього поєдинку. Про це український боксер розповів в інтерв'ю CNN :

Мене зараз точно не цікавлять інші речі – пояс чи щось інше, окрім допомоги Україні. Я вкладу всі свої сили у тренування та зроблю все можливе, щоб підтримати своїх людей так, як вони мене підтримують. Україна переможе. Після бою я обов'язково повернуся до України.

Усик vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч-реванш Усик-Джошуа з великою ймовірністю може пройти в Саудівській Аравії, про що заявив промоутер Олександра Усика. Переговори про дату та місце проведення бою ще тривають.