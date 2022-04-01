Александр Усик вернется защищать Украину

Украинский боксер начал подготовку к бою, но сосредоточен исключительно на помощи Украине

Усик вернется в Украину после боя / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе начал активную фазу подготовки в Чехии к следующему бою, где успевает проводить мастер-классы для местных боксеров. Все уже в ожидании матча-реванша Усика с Энтони Джошуа, а возможные гонорары от аравийских шейхов бьют все рекорды.

Александр Усик не боится делиться своими секретами / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Только вот сам Александр Усик меньше всего думает о титулах и заоблачных суммах. Он сосредоточен на помощи Украине, куда и собирается направить вырученные средства с будущего поединка. Об этом украинский боксер поведал в интервью CNN:

Меня сейчас точно не интересуют другие вещи – пояс или что-нибудь другое, кроме помощи Украине. Я вложу все свои силы в тренировки и сделаю все возможное чтобы поддержать своих людей так, как они меня поддерживают. Украина победит. После боя я обязательно вернусь в Украину.

Усик vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч-реванш Усик-Джошуа с большой вероятностью может пройти в Саудовской Аравии, о чем заявил промоутер Александра Усика. Переговоры о дате и месте проведения боя еще продолжаются.