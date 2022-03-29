Бокс под обстрелами ракет? Названо вероятное место проведения боя Усик – Джошуа

Промоутер Александра Усика заявил, что обсуждает возможность проведения поединка в Саудовской Аравии

Усик и Джошуа могут сразиться в Саудовской Аравии

С началом полномасштабной военной агрессии России боксер Александр Усик вернулся в Украину. Крымчанин вступил в ряды теробороны в Киеве для защиты столицы от фашистов.

Правда, уже спустя пару недель Усик покинул Украину и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Напомним, что Александр выиграл у Энтони в сентябре прошлого года в Лондоне.

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Недавно промоутер британца Эдди Хирн назвал крайнюю дату для поединка. В свою очередь представитель Усика Александр Красюк назвал вероятное место проведения боя.

"Саудовская Аравия – это место, которое мы сейчас обсуждаем. Конец июня – время, о котором говорим. Многое будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся подписать бумаги. Хорошо, что Усик уже в Европе и может начать подготовку".

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Отметим, что аравийская страна в данный момент является не самым спокойным местом. В пятницу во время Гран-при Формулы-1 в нефтебазу в Джидде угодила ракета от йеменских хуситов. В ответ на это сауды огласили о "спецоперации" на территории Йемена.