Бокс під обстрілами ракет? Названо ймовірне місце проведення бою Усик – Джошуа

Промоутер Олександра Усика заявив, що обговорює можливість проведення поєдинку в Саудівській Аравії

Усик та Джошуа можуть битися в Саудівській Аравії

З початком повномасштабної військової агресії Росії боксер Олександр Усик повернувся до України. Кримчанин вступив до лав тероборони у Києві для захисту столиці від фашистів.

Щоправда, вже через кілька тижнів Усик залишив Україну і розпочав підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що Олександр виграв у Ентоні у вересні минулого року в Лондоні.

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Нещодавно промоутер британця Еді Хірн назвав крайню дату для поєдинку. Зі свого боку представник Усика Олександр Красюк назвав ймовірне місце проведення бою.

"Саудівська Аравія – це місце, яке ми зараз обговорюємо. Кінець червня – час, про який говоримо. Багато чого залежатиме від того, наскільки швидко нам вдасться підписати папери. Добре, що Усик вже в Європі і може розпочати підготовку".

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Зазначимо, що арабська країна на даний момент є не дуже спокійним місцем. У п'ятницю під час Гран-прі Формули-1 у нафтобазу в Джидді влучила ракета від єменських хуситів. У відповідь на це сауди оголосили про "спецоперацію" на території Ємену.