Під час етапу Формули-1 поряд із трасою ракета потрапила у нафтобазу (відео)

Хусити Ємену обстріляли нафтобазу в Джідді. Вона знаходиться за 10 км від траси, де проходила практика пілотів Формули-1

Потраплення ракети до нафтобази сталося під час практики Гран-прі Саудівської Аравії. / Фото: Getty Images

Тиждень тому стартував новий сезон Формули-1. Перший етап у Бахрейні залишився за Феррарі. Гонку виграв Шарль Леклер, а за ним фінішував його партнер по команді Карлос Сайнс.

Вже найближчої неділі відбудеться друга Гран-прі в Саудівській Аравії. Сьогодні пройшла практика, під час якої мало не сталася катастрофа.

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Під час заїздів неподалік міста Джідда потрапила ракета в нафтобазу Aramco. Місце події було розташоване лише за 10 км від міської траси, де проходила практика.

Вже відомо, що нафтобаза була атакована хуситами Ємену. Це військове угруповання мусульман-шиїтів давно протистоїть арабським військам, адже Саудівська Аравія перебуває у військовому конфлікті з Єменом з 2015 року.

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При цьому керівник Міжнародної автомобільної федерації Стефано Доменікалі запевнив, що етап Формули-1 продовжиться. Організація отримала гарантії безпеки від уряду Саудівської Аравії, отримавши згоду на участь від усіх команд.