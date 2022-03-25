Думали ковід зник? Чемпіон Формули-1 пропустить гонку

Чотириразовий переможець Ф-1 Себастьян Феттель вперше з 2007 року пропускає Гран-прі, у німецького гонщика COVID-19

Феттель не поїде в Саудівську Аравію / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Пілот Астон Мартін Себастьян Феттель не зможе взяти участь у Гран-прі Саудівської Аравії, який відбудеться у ці вихідні.

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Тест Феттеля на коронавірус знову показав позитивний результат. Себастьяна замінить німець Ніко Хюлькенберг.

Феттель чотири рази ставав чемпіоном Формули-1. А пропускає етапи Ф-1 уперше із 2007 року.

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На рахунку німецького гонщика 279 стартів поспіль у Гран-прі у складі таких команд, як Торо Россо, Ред Булл, Феррарі та Астон Мартін.

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Раніше ми писали, що німецький гонщик Ніко Росберг підтримав Україну у війні з Росією та збирає допомогу для нашої країни.