Дуже багато нулів! Шейхи зібралися озолотити Усика

Поєдинок українського чемпіона з Ентоні Джошуа може пройти на Близькому Сході, а гонорари боксерів будуть космічними

Шейхи дуже хочуть організувати бій в Саудівській Аравії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може пройти в Саудівській Аравії.

Тепер стали відомі подробиці переговорів. Як повідомляє Daily Mail, шайхи готові гарантувати призовий фонд у розмірі 120 млн доларів. Усик, як чинний чемпіон, претендуватиме мінімум на 50% від цієї суми.

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До речі, раніше Усик стверджував, що 18 мільйонів доларів, які, за даними британських джерел, він заробив за перший бій з Ентоні Джошуа, надто перебільшена цифра. Усик назвав реальну суму.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Перший бій виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.

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Раніше ми писали, що російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах його дружина Катерина.