Парень из теробороны сразится за звание абсолюта. Заявление Камбососа

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос пообещал провести свой следующий бой против украинца Василия Ломаченко

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия России против Украины поломала все планы мирной жизни. В июне этого года экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко должен был выйти на бой с австралийцем Джорджем Камбососом. Но украинец выбрал для себя более важный бой – против российских оккупантов и теперь за звание абсолюта сразится Девин Хейни.

Тем не менее шанс заполучить все пояса в легком весе у Василия остается. Об этом сообщил сам абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос.

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"Я знаю простой способ, как сохранять свою мотивацию и голод на прежнем уровне – для этого просто надо драться с лучшими из лучших. Поэтому я подерусь с Ломаченко сразу же после Хэйни. Я продолжу поднимать планку австралийского бокса.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

Хэйни?.. Думаю, он немного двуличный. Пытается играть роль хорошего парня, но в глубине души он очень хитрый и коварный. Но его проблема в том, что в играх разума ему нечего мне противопоставить. Как и в ринге он не сможет тягаться со мной в физике. Поверьте, я знаю наверняка некоторые факты о нем. Люди скоро узнают, что он за птица. Но я не хочу его слишком сильно запугать до боя. Он нужен мне здесь, в Австралии, в целостности и сохранности. Знаю, что он мечтает о звании абсолюта. Но не стоит путать мечты с реальностью. С каждым днем реальность будет отвешивать ему все более крепкий подсрачник. И уже совсем скоро он поймет, во что ввязался. Жду не дождусь боя.

Девин Хейни vs Хорхе Линарес / Фото: Twitter

То, что он согласился заменить Ломаченко и поставил подпись под контрактом, это просто фантастика. И мы сразимся не только за мои 4 пояса, но и за его второстепенный титул (у Хэйни пояс WBC, у Камбососа – WBC Franchise). И я добавлю его пояс к своей коллекции", – цитирует Камбососа vringe.com.

Камбосос VS Хэйни. Ломаченко ждет победителя / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter George Kambosos Jr

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Напомним, 5 июня в австралийском Мельбурне состоится бой между Джорджем Камбососом и Девином Хейни. Украинский боксер Василий Ломаченко оставляет за собой право претендента, и сможет после окончания войны выйти на бой против победителя пары Камбосос – Хейни.

Таким образом Лома получит шанс завоевать сразу 5 поясов в легком весе.