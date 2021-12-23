Падіння в безодню: хейтер отримав кругленьку суму від бійця за висміювання його поразки

Тайрон Вудлі зазнав жорстокої поразки в бою з блогером Джейком Полом, але поставився до цієї неприємної події з гумором

Тайрон Вудлі з гумором поставився до своєї поразки від блогера Джейка Пола / Фото: Instagram

У шостому раунді боксерської сутички ютубер "відправив спати" зірку ММА після ефектного оверхенда.

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Боєць Тайрон Вудлі з іронією відреагував на свою поразку та організував конкурс на найсмішніший мем глухого нокауту.

І своє слово дотримав! Переможцем конкурсу став один із фанатів екс-чемпіона UFC, якому Вудлі відправив 5 тисяч доларів за найкраще відео.

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У першому поєдинку, який відбувся у серпні цього року, перемогу роздільним рішенням суддів отримав Джейк Пол.

Нагадаємо, що суперником блогера повинен був стати молодший брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі, але незадовго до поєдинку його опонент знявся через травму.

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Джейк ПОл переміг Тайрона Вудлі / Фото: Getty Images

Тайрон Вудлі виступав у UFC з 2013 до 2021 року. За цей час він провів 26 поєдинків, вигравши 19 із них, а ще сім закінчилися для нього поразками. У 2016 році він став чемпіоном UFC у напівсередній вазі, здобувши перемогу нокаутом над Роббі Лоулером.