Блогер вирубив чемпіона UFC намертво! Відео ефектного нокауту

У Тампі, штат Флорида, США, відбувся боксерський бій-реванш між американцем Тайроном Вудлі, колишнім чемпіоном UFC, та популярним ютубером Джейком Полом.
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Перший раунд обоє суперників придивлялися один до одного, при цьому ініціативою володів Вудлі.
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Jake Paul vs. Tyron Woodley 2- Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021
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У наступній трихвилинці екс-чемпіон UFC взявся вимотувати Пола клінчами, але блогер кілька разів смачно влучив у суперника.
У третьому раунді брудна боротьба Тайрона принесла свої плоди і в Джейка з'явилося розсічення на лобі. Вудлі, мабуть, забув, що поєдинок проходить за правилами боксу і в четвертому раунді відправив Пола на канвас борцівським прийомом.
До середини бою стала помітна втома 24-річного блогера, але у 6-му раунді Джейк завдав ефектного оверхенду, після чого Тайрон Вудлі впав обличчям на канвас.
The ringside KO pic.twitter.com/xqFJZrSwE8- Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021
Рефері моментально зупинив бій, зафіксувавши перемогу Джейка Пола.
Jake Paul KNOCKS OUT Woodley pic.twitter.com/I7plePjzTK- Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021
У першому поєдинку, який відбувся у серпні цього року, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Джейк Пол.
Нагадаємо, що суперником блогера мав стати молодший брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі, але незадовго до поєдинку його опонент знявся через травму.