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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Блогер вирубив чемпіона UFC намертво! Відео ефектного нокауту

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
19 грудня, 08:56
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У головному поєдинку боксерського шоу у Флориді скандальний блогер Джейк Пол здобув другу перемогу над колишнім чемпіоном UFC Тайроном Вудлі
Джейк Пол ефектно нокаутував Тайрона Вудлі
Джейк Пол ефектно нокаутував Тайрона Вудлі / Фото: Reuters

У Тампі, штат Флорида, США, відбувся боксерський бій-реванш між американцем Тайроном Вудлі, колишнім чемпіоном UFC, та популярним ютубером Джейком Полом.

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Перший раунд обоє суперників придивлялися один до одного, при цьому ініціативою володів Вудлі.

У наступній трихвилинці екс-чемпіон UFC взявся вимотувати Пола клінчами, але блогер кілька разів смачно влучив у суперника.

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У третьому раунді брудна боротьба Тайрона принесла свої плоди і в Джейка з'явилося розсічення на лобі. Вудлі, мабуть, забув, що поєдинок проходить за правилами боксу і в четвертому раунді відправив Пола на канвас борцівським прийомом.

До середини бою стала помітна втома 24-річного блогера, але у 6-му раунді Джейк завдав ефектного оверхенду, після чого Тайрон Вудлі впав обличчям на канвас.

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Рефері моментально зупинив бій, зафіксувавши перемогу Джейка Пола.

У першому поєдинку, який відбувся у серпні цього року, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Джейк Пол.

Нагадаємо, що суперником блогера мав стати молодший брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі, але незадовго до поєдинку його опонент знявся через травму.

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