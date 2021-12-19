Блогер вырубил чемпиона UFC намертво! Видео эффектного нокаута

В главном поединке боксерского шоу во Флориде скандальный блогер Джейк Пол одержал вторую победу над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли

Джейк Пол эффектно нокаутировал Тайрона Вудли / Фото: Reuters

В Тампе, штат Флорида, США, состоялся боксерский бой-реванш между американцем Тайроном Вудли, бывшим чемпионом UFC, и популярным ютубером Джейком Полом.

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Первый раунд оба соперника присматривались друг к другу, при этом инициативой владел Вудли.

Jake Paul vs. Tyron Woodley 2



WATCH: https://t.co/niUTvcrcGZ — Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021

В следующей трехминутке экс-чемпион UFC принялся выматывать Пола клинчами, но блогер пару раз смачно попал в соперника.

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В третьем раунде грязная борьба Тайрона принесла свои плоды и у Джейка появилось рассечение на лбу. Вудли видимо забыл, что поединок проходит за правилами бокса и в четвертом раунде отправил Пола на канвас борцовским прийомом.

К средине боя стала заметна усталость 24-летнего блогера, но в 6-й раунде Джейк нанес эффектный оверхенд, после чего Тайрон Вудли рухнул лицом на канвас.

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The ringside KO pic.twitter.com/xqFJZrSwE8 — Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021

Рефери моментально остановил бой, зафиксировав победу Джейка Пола.

Jake Paul KNOCKS OUT Woodley pic.twitter.com/I7plePjzTK — Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021

В первом поединке, который состоялся в августе этого года, победу раздельным решением судей одержал Джейк Пол.

Напомним, что соперником блогера должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.