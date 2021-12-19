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Блогер вырубил чемпиона UFC намертво! Видео эффектного нокаута

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 декабря, 08:56
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В главном поединке боксерского шоу во Флориде скандальный блогер Джейк Пол одержал вторую победу над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли
Джейк Пол эффектно нокаутировал Тайрона Вудли
Джейк Пол эффектно нокаутировал Тайрона Вудли / Фото: Reuters

В Тампе, штат Флорида, США, состоялся боксерский бой-реванш между американцем Тайроном Вудли, бывшим чемпионом UFC, и популярным ютубером Джейком Полом.

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Первый раунд оба соперника присматривались друг к другу, при этом инициативой владел Вудли.

В следующей трехминутке экс-чемпион UFC принялся выматывать Пола клинчами, но блогер пару раз смачно попал в соперника.

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В третьем раунде грязная борьба Тайрона принесла свои плоды и у Джейка появилось рассечение на лбу. Вудли видимо забыл, что поединок проходит за правилами бокса и в четвертом раунде отправил Пола на канвас борцовским прийомом.

К средине боя стала заметна усталость 24-летнего блогера, но в 6-й раунде Джейк нанес эффектный оверхенд, после чего Тайрон Вудли рухнул лицом на канвас.

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Рефери моментально остановил бой, зафиксировав победу Джейка Пола.

В первом поединке, который состоялся в августе этого года, победу раздельным решением судей одержал Джейк Пол.

Напомним, что соперником блогера должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.

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