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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Настав час боксувати з топ-боксерами. Екс-чемпіон світу оцінив рівень Берінчика

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 грудня, 22:54
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Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко впевнений, що Денис Берінчик готовий конкурувати з найкращими боксерами світу
Беринчик готовий боксувати з топами, вважає В'ячеслав Сенченко
Беринчик готовий боксувати з топами, вважає В'ячеслав Сенченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Денис Берінчик у кривавій рубці переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив титул WBO International. Перемогу українця у цій сутичці проаналізував екс-чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко.

"Мені здається що цей поєдинок був найскладнішим у кар'єрі Берінчика, і одним із найбільш конкурентних взагалі у вечорах боксу К2. Тут була дуже велика інтрига.

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Денис показав себе дуже класно. Він продемонстрував свій високий рівень, а те, що він боксував з хлопцем, який ще недавно бився за титул, це цінно вдвічі.

Берінчик боксер високого рівня, і, думаю, при хорошій підготовці та спаринг-сесії він міг би вийти на рівень, де він міг би конкурентно боксувати з топами. Берінчик має гарну школу, має класну витривалість, чудову роботу ніг.

Хотілося б, щоб його промоутери після цього бою покращували його опозицію та підводили до великих боїв", – наводить слова Сенченка Sportarena.

Нагадаємо, раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що наступна мета Берінчика – титул чемпіона світу.

Також ми повідомляли, що після перемоги над росіянином Денис Берінчик злетів у рейтингу та увійшов до ТОП-20 світового рейтингу.

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Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом
Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що у Броварах український супертяж Владислав Сіренко зі скандалом здолав свого співвітчизника Андрія Руденка.

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