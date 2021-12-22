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Був крутіший за Усика, а став ніким: українець пропав з боксу через дружину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 грудня, 14:16
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Колишній перший номер рейтингу WBO Олександр Спірко розповів, куди він зник
Олександр Спірко
Олександр Спірко / Фото: Instagram

Минулими вихідними в андеркарді поєдинку Берінчик – Чанієв у Броварах 32-річний український середньоваговик Олександр Спірко за очками виграв шестираундовий бій у свого співвітчизника Євгена Кондратенка.

До цього Спірка шість років не було на професійному рингу. Хоча до тривалої паузи він претендував на пояс чемпіона світу. А на розігріві у нього в Одесі бився нинішній чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик.

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КУДИ ЗНИК СПІРКО

Після перемоги над Кондратенком Спірко – уродженець Донецька, який нині проживає в Києві – розповів, чому він зник з радарів.

"Ні, пауза не через війну сталася. Зовсім не через це. Я після її початку їздив кілька разів до Донецька. Там життя на 20 років повернулось у минуле. Інакше все стало. Нині я у Києві живу".

"Але так вийшло, що я відбоксував. Потім затяжна пауза була, потім народився син – і все, з боксом закінчилося. У нас сім'я неповна, тому ми з моїм батьком займалися моїм сином. Його мати, вона народила та відмовилася від дитини. Вона не хотіла його взагалі народжувати. Так вийшло, що дівчинка завагітніла. Їй було 20 років. Вона тиждень побула з ним і написала відмову від материнства", – наводить слова Олександра Спірка XSport.

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"У мене не було такого, щоб я вирішував закінчувати. Я весь час думав, що ось-ось повернуся, все почнеться заново. Але розумів, що найцінніше минає – час", – продовжує боксер.

І ось, коли в сім'ї з'явилася нова мама, Спірко повернувся до тренувань, почавши займатися під керівництвом Олександра Ліхтера, який свого часу працював з Віталієм Кличком та Аліною Шатерніковою.

"Почав ходити на тренування до Львовича. Потім батько призначив зустріч із Олександром Красюком (гендиректором K2 Promotions), ми зустрілися, і він каже: "Ну, давай повертатися, зараз буде вечір боксу". Я відповів, що звісно, спасибі".

"Зрозуміло, що у бою з Кондратенком було повно помилок. Потрібно виправляти їх, згадувати старе та вчити нове".

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20 січня Спірку виповниться вже 33 роки. Але він не втрачає надії стати чемпіоном світу.

"Чи заглядаюся я на чемпіонів? Звісно. Хотілося б боксувати із ними. Навіть не боксувати, а виграти пояс чемпіона світу", – каже Олександр.

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