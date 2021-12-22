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Был круче Усика, а стал никем: украинец пропал из бокса из-за жены

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 декабря, 14:16
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Бывший первый номер рейтинга WBO Александр Спирко рассказал, куда он исчез
Александр Спирко
Александр Спирко / Фото: Instagram

На минувших выходных в андеркарде поединка Беринчик – Чаниев в Броварах 32-летний украинский средневес Александр Спирко по очкам выиграл шестираундовый бой у своего соотечественника Евгения Кондратенко.

До этого Спирко шесть лет не было на профессиональном ринге. А ведь до такой продолжительной паузы он претендовал на пояс чемпиона мира. Шутка ли, на разогреве у него в Одессе дрался нынешний чемпион мира в хэвивейте Александр Усик.

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КУДА ПРОПАЛ СПИРКО

После победы над Кондратенко Спирко – уроженец Донецка, ныне проживающий в Киеве – поведал, почему он пропал с радаров.

"Нет, пауза не из-за войны произошла. Вообще не из-за этого. Я после ее начала ездил пару раз в Донецк. Там жизнь на 20 лет назад ушла. По-другому все стало. Сейчас я в Киеве живу".

"Но так получилось, что я отбоксировал. Потом затяжная пауза была, потом родился сын – и все, с боксом закончилось. У нас семья неполная, поэтому мы с моим отцом занимались сыном моим. Его мать, она родила и отказалась от ребенка. Она не хотела его вообще рожать. Так получилось, что девочка забеременела. Ей было 20 лет. Она неделю побыла с ним и написала отказ от материнства", – приводит слова Александра Спирко XSport.

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"У меня не было такого, чтобы я принимал решение уходить. Я все время думал, что вот-вот вернусь, все начнется заново. Но понимал, что самое ценное уходит – время", – продолжает боксер.

И вот, когда в семье появилась новая мама, Спирко вернулся к тренировкам, вновь начав заниматься под руководством Александра Лихтера, который в свое время работал с Виталием Кличко и Алиной Шатерниковой.

"Начал ходить на тренировки ко Львовичу. Потом отец назначил встречу с Александром Красюком (гендиректором K2 Promotions), мы встретились, и он говорит: "Ну, давай возвращаться, сейчас будет вечер бокса". Я ответил, что конечно, спасибо".

"Понятно, что в бою с Кондратенко было полно ошибок. Нужно исправлять их, вспоминать старое и учить новое".

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20 января Спирко исполнится уже 33 года. Но он не теряет надежды стать чемпионом мира.

"Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно. Хотелось бы боксировать с ними. Даже не боксировать, а выиграть пояс чемпиона мира", – говорит Александр.

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