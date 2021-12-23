Падение в бездну: хейтер получил кругленькую сумму от бойца за высмеивание его поражения

В шестом раунде боксерской схватки ютубер "отправил спать" звезду ММА после эффектного оверхенда.
WHAT A SHOT. @jakepaul KOs Woodley in round 6 #PaulWoodleypic.twitter.com/oTV3xeNtfg— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) December 19, 2021
Боец Тайрон Вудли с иронией отреагировал на свое поражение и организовал конкурс на самый смешной мем глухого нокаут.
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И свое слово сдержал! Победителем конкурса стал один из фанатов экс-чемпиона UFC, которому Вудли отправил 5 тысяч долларов за самое лучшее видео.
В первом поединке, который состоялся в августе этого года, победу раздельным решением судей одержал Джейк Пол.
Напомним, что соперником блогера должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провел 26 поединков, выиграв 19 из них, а еще семь закончились для него поражениями. В 2016 году он стал чемпионом UFC в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером.