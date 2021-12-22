Пора боксировать с топ-боксерами. Экс-чемпион мира оценил уровень Беринчика

Украинский боксер Денис Беринчик в кровавой рубке победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул WBO International. Победу украинца в этой схватке проанализировал экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко.

"Мне кажется, что этот поединок был самым сложным в карьере Беринчика , и одним из самых конкурентных вообще в вечерах бокса К2. Здесь была очень большая интрига.

Денис показал себя очень классно. Он продемонстрировал свой высокий уровень, а то, что он боксировал с парнем, который еще недавно дрался за титул, это ценно вдвойне.

Беринчик боксер высокого уровня, и, думаю, при хорошей подготовке и спарринг-сессии он мог бы выйти на уровень, где он мог бы конкурентно боксировать с топами. У Беринчика хорошая школа, у него классная выносливость, отличная работа ног.

Хотелось бы, чтобы его промоутеры после этого боя улучшали его оппозицию и подводили к большим боям", – приводит слова Сенченко Sportarena.