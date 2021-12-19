Камбосос, трепещи! Беринчик идет за титулами абсолюта

В субботу, 18 декабря, украинский боксер Денис Беринчик в кровавой рубке одолел россиянина Ису Чаниева и защитил пояс WBO International.
Что теперь ждет 33-летнего боксера, рассказал промоутер Дениса Александр Красюк.
"Никто не понимает. Мы идем за титулом чемпиона мира.
Как это будет – не знаем. Но точно идем за ним", – цитирует Красюка xsport.
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Напомним, что бой Дениса Беринчика против Исы Чинаева длился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111.
На данный момент все титулы в легком весе находятся в руках Джорджа Камбососа.
На следующий поединок против Камбососа претендуют несколько потенциальных соперников: Василий Ломаченко, Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия.
Ранее Денис Беринчик заявил, что может навалять каждому из топ-боксеров, в том числе Джорджу Камбососу.
В свою очередь абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос до сих пор еще не определился, с кем проведет следующий поединок.