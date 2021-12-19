Беринчик – казак! Не то, что те два тупых ватника. Огненное заявление босса Руха

Президент футбольного клуба Рух Львов Григорий Козловский поздравил Дениса Беринчика с защитой титула WBO International. Украинец по очкам победил российского боксера Ису Чаниева.
"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками.
А вот Беринчик – настоящий казак", – прокомментировал Козловский пост "Брутального футбола" в Instagram.
Под гопниками московскими Козловский, вероятно всего, имеет ввиду Александра Усика и Василия Ломаченко. Кстати, недавно Ломаченко попал в скандал с украинским флагом.
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