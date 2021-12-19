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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Берінчик – козак! Не те, що ті два тупі ватники. Вогняна заява боса Руху

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 09:55
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Григорій Козловський захопився досягненням Дениса Берінчика і проїхався по Олександру Усику та Василю Ломаченку
Козловський сказав все, що думає про наших боксерів
Козловський сказав все, що думає про наших боксерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент футбольного клубу Рух Львів Григорій Козловський привітав Дениса Берінчика із захистом титулу WBO International. Українець за очками переміг російського боксера Ісу Чанієва.

"Красень, вітаємо. Не те, що ті два гопники московських, які є тупими ватниками, зі своїми попами-фсбешниками.

А ось Берінчик – справжній козак", – прокоментував Козловський пост "Брутального футболу" в Instagram.

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Під гопниками московськими Козловський, ймовірно, має на увазі Олександра Усика та Василя Ломаченка. До речі, нещодавно Ломаченко потрапив у скандал із українським прапором .

Раніше ми писали, що у Броварах український супертяж Владислав Сіренко зі скандалом здолав свого співвітчизника Андрія Руденка.

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