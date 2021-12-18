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Триллер в Броварах: Беринчик в сумасшедшем поединке победил россиянина Чаниева

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
18 декабря, 23:38
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Сегодня в Броварах состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого украинец Денис Беринчик защищал пояс WBO International в легком весе от посягательств россиянина Исы Чаниева
Денис Беринчик VS Иса Чаниев
Денис Беринчик VS Иса Чаниев / Фото: Коллаж: Сегодня

Беринчик традиционно устроил шоу еще до начала боя. В этот раз боксер в черно-желтой шубе выехал к рингу на авто, разбрасывая по дороге подарки в зал. Мы вели онлайн Беринчик – Чаниев с подробным описанием всех раундов.

Боксеры начали поединок практически без разведки и сразу же принялись рубиться на полную.

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Беринчик даже немного опешил от наглости соперника, но быстро пришел в себя и в третьем раунде захватил инициативу.

В пятом раунде боксеры устроили такой размен, что жена Дениса даже расплакалась, переживая за здоровье супруга. Где-то же в этот момент Беринчику разбили нос, который кровоточил до самого конца боя.

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Впрочем, несмотря на кровотечение Беринчик не сдавался, все время атакуя соперника. Но Чаниев грамотно оборонялся, уклоняясь от ударов украинца.

К концу поединка Чаниев подсел, но в 10-м раунде Беринчик заставил фанатов понервничать, когда оказался на канвасе. Но это был не нокдаун, он просто оступился.

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Последние раунды получились невероятными зрелищными. Боксеры не щадили себя в атаках и шли вперед из последних сил. Тем не менее, никому из них не удалось победить досрочно, поэтому судьбу поединка определяли судьи – а они единогласным решением судей отдали победу Денису Беринчику (116:112, 118:110, 118:111)!

Знаменитый бой между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером в 1975 году, входящий в число лучших в истории бокса, получил название "Триллер в Маниле". Сегодня же мы стали свидетелями "Триллера в Броварах".

Беринчик завоевал второстепенный пояс WBO International с 2018 года. Это была его шестая защита.

А вот Иса Чаниев в 2019 году дрался с Ричардом Комми за полноценный чемпионский титул по версии IBF. И проиграл нокаутом во втором раунде. Выиграй тогда Чаниев, он бы дрался с Ломаченко, а не с Беринчиком.

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