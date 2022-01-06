Названо точну дату бою Тайсона Ф'юрі. Хто стане суперником британця?

Чинний чемпіон захищатиме свій титул 26 березня. Місцем проведення бою обрали Велику Британію, але двобій може пройти і в іншій країні

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Промоутер чемпіона світу за версією WBC Тайсон Фьюрі розповів, коли британець проведе свій наступний бій.

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"Тайсон хоче битися наприкінці березня. Що б не трапилося, він битиметься 26 березня. Це наша мета зараз. Поки не говоритиму, де пройде цей бій. У нас буде місце прийняти цей бій у Великій Британії, але поєдинок може пройти і в іншій країні. Але єдине, що важливо – що Ф'юрі хоче битися 26 березня незалежно від місця", – заявив Френк Уоррен.

Першим претендентом на бій із Тайсоном є Ділліан Уайт. Але якщо Олександр Усик домовиться з Ентоні Джошуа відкласти реванш, то можливий об'єднавчий поєдинок.

Раніше ми писали, що Циганський король навесні може битися не з Усиком і не з Уайтом, а з Деонтеєм Уайлдером – вже вчетверте.

Нагадаємо, Ф'юрі та Уайлдер уже билися тричі. Перший бій завершився внічию, два наступні нокаути виграв Тайсон. Невже їм не набридло?

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При цьому раніше Ф'юрі назвав Уайлдера одним із бажаних суперників на 2022 рік, викресливши з цього списку Усика.