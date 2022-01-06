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Названа точная дата боя Тайсона Фьюри. Кто будет соперником британца?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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6 января, 23:04
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Действующий чемпион будет защищать свой титул 26 марта. Местом проведения боя выбрали Великобританию, но поединок может пройти и в другой стране
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсонa Фьюри рассказал, когда британец проведет свой следующий бой.

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"Тайсон хочет драться в конце марта. Что бы не случилось, он будет драться 26 марта. Это наша цель сейчас.

Пока не буду говорить, где пройдет этот бой. У нас будет место принять этот бой в Великобритании, но поединок может пройти и в другой стране. Но единственное, что имеет важность – что Фьюри хочет драться 26 марта вне зависимости от места", – заявил Фрэнк Уоррен.

Первым претендентом на бой с Тайсоном является Диллиан Уайт. Но если Александр Усик договорится с Энтони Джошуа отложить реванш, то возможен объединительный поединок.

Ранее мы писали, что Цыганский король весной может сразиться не с Усиком и не с Уайтом, а с Деонтеем Уайлдером – уже в четвертый раз.

Напомним, Фьюри и Уайлдер уже дрались трижды. Первый бой завершился вничью, два следующих нокаутом выиграл Тайсон. Неужели им не надоело?!

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При этом ранее Фьюри назвал Уайлдера одним из желанных соперников на 2022 год, вычеркнув из этого списка Усика.

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