Гоняет цыганскую бричку: чем живет Тайсон Фьюри вне ринга

Цыганский король никогда не променяет свой скромный особняк на роскошную жизнь в Калифорнии

Фьюри катает цыганский фургон по улицам города / Фото: The Sun

Чемпион WBC в хэвивейте британец Тайсон Фьюри вот уже на протяжении десяти лет живет в скоромном особняке за 550 тысяч фунтов стерлингов в небольшом приморском городке Моркам.

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Несмотря на огромные гонорары, британец не ведет слишком роскошную жизнь.

Тайсон не забывает о своих корнях и в его дворике красуется цыганская повозка, на реставрацию которой он потратил 4 года. Его дедушка и бабушка родились в фургоне, очень похожем на тот, которым он колесит по улицам приморского городка.

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В доме цыганского короля есть комната, где хранятся все его трофеи и фотография в рамке после победы над Владимиром Кличко.

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"Люди говорят мне: "Почему ты не живешь в Калифорнии или Америке?" Зачем мне покидать свою страну ради денег и славы? Мне это нравится. Я бы никогда не покинул Моркам. Это настоящая красота. Если бы погода была лучше, каждый дом здесь стоил бы миллион фунтов", – цитирует Фьюри The Sun.

Ранее мы сообщали, что тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт, который был спарринг-партнером Александра Усика, напророчил Фьюри разгромное поражение в поединке против украинца.

"Я не думаю, что победа над Фьюри – это что-то необычное. Я считаю, что если ты не являешься чрезвычайно опасным стрелком, как Уайлдер, то будешь кормом для Усика", – приводит слова Малика Скотта Fightnews со ссылкой на Boxingnewsonline.