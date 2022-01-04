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Усика променял на посмешище! Фьюри покидает бокс

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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4 января, 13:35
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Цыганский король возвращается туда, где избивают друг друга понарошку, – в рестлинг
Фьюри уходит от Усика к рестлеру
Фьюри уходит от Усика к рестлеру / Фото: Reuters

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет не Диллиан Уайт, не Александр Усик и не Деонтей Уайлдер. Цыганский король намерен временно покинуть бокс, но, чтобы о нем не забыли, проведет поединок WWE-промоушена против Брока Леснара.

Об этом сообщает NYFights.

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WWE (World Wrestling Entertainment) – компания по проведению турниров по рестлингу – эффектным дракам, ход и результаты которых планируются заранее. Болельщики реального бокса называют шоу WWE посмешищем.

Американцу Броку Леснару по прозвищу Зверь, который может стать соперником Тайсона Фьюри в рестлинге, 44 года. Он бывший боец смешанного стиля, борец и игрок в американский футбол.

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Рост Леснара – 190 см (у Фьюри – 206 см), вес – 130 кг (у Тайсона – 126 кг).

Фьюри уже пообещал "прикончить Леснара за 30 секунд".

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ЗАЧЕМ ФЬЮРИ РЕСТЛИНГ

Тяжба Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом по поводу распределения гонораров затягивается. Скорее всего, они не подерутся до апреля.

Чтобы народ не забыл о Тайсоне, Фьюри и собирается подраться в WWЕ – и денег заработает, и мировой аудитории о себе напомнит.

Не исключено, о бое Фьюри – Леснар объявят уже в ближайшую пятницу.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Напомним, у Фьюри уже есть опыт поединков в рестлинге. В 2019 году в Саудовской Аравии Тайсон одолел американского бородача Брона Строумэна, которого перед боем обзывал "бомжом". За то шоу Фьюри получил 15 млн долларов.

Тайсон Фьюри vs Брон Строумэн
Тайсон Фьюри vs Брон Строумэн / Фото: Twitter

Тайсон Фьюри любит новые вызовы
Тайсон Фьюри любит новые вызовы / Фото: Reuters

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