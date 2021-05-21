На Макгрегора пішов із ножем, а Ломаченка побоявся: Вася навідався до відомого кухаря в США

Український боксер став гостем знаменитого голлівудського кухаря. На очах у Василя Ломаченка Нусрет Гекче майстерно приготував стейк і посолив в своєму знаменитому стилі

Василь Ломаченко покуштував знаменитий стейк Нусрета Гекчен

Український боксер Василь Ломаченко в паузах між тренуваннями і вивішуванням прапора Аккермана відправився в ресторан, щоб скуштувати фірмовий стейк знаменитого кухаря Нусрета Гекче на прізвисько "Хлопець із сіллю".

Нусрет майстерно приготував шматок м'яса на очах у боксера, а потім в своєму стилі артистично посипав його сіллю, за що і отримав своє прізвисько. Проте він не став годувати українця з ножа, як він це зробив із Конором Макгрегором. Може, злякався?

Нусрет Гекче дуже популярний в США. Тільки на його сторінку в Instagram підписано більше 35 мільйонів людей. Для порівняння, у Васі всього 1,9 мільйона фоловерів. Його гостями стають головні знаменитості Голлівуду. Нещодавно у нього гостювали Аль Пачіно, Марк Волберг і Джейсон Стейтем.